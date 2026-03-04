Il succiamele del reggente aveva dimenticato il canto della sua specie | ora gli scienziati gli hanno ridato la voce
Gli scienziati hanno insegnato in cattività il canto tradizionale al succiamiele del reggente, una specie a rischio di estinzione. Il reggente, che aveva perso questa caratteristica, ora ha riacquistato la voce grazie a un intervento di addestramento. La specie, una delle più minacciate, è stata protagonista di un progetto di recupero che mira a preservarne le caratteristiche originali.
Gli scienziati hanno “insegnato” in cattività il canto tradizionale al succiamiele del reggente, una specie a un passo dall’estinzione. Con pochi adulti rimasti in natura da cui imparare i giovani avevano dimenticato il canto della tipico della propria specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gli scienziati che seguono i “cani blu” di Chernobyl: “Il colore non è dovuto alle radiazioni ma all’incuria umana”Dopo l'avvistamento di tre cani blu ripresi nella zona di Chernobyl, online circolavano ipotesi non scientifiche che la causa dipendesse dalle...
Leggi anche: Dopo il caso eclatante dei trafficanti di formiche in Kenya gli scienziati lanciano l’allarme: “Proteggiamo gli insetti”