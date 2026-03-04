Il succiamele del reggente aveva dimenticato il canto della sua specie | ora gli scienziati gli hanno ridato la voce

Gli scienziati hanno insegnato in cattività il canto tradizionale al succiamiele del reggente, una specie a rischio di estinzione. Il reggente, che aveva perso questa caratteristica, ora ha riacquistato la voce grazie a un intervento di addestramento. La specie, una delle più minacciate, è stata protagonista di un progetto di recupero che mira a preservarne le caratteristiche originali.