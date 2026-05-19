Il piano da 11 milioni di euro per le strade e i marciapiedi di Novara | le vie interessate

Da novaratoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un investimento di circa 11 milioni e mezzo di euro è stato destinato ai lavori di riqualificazione delle strade, dei marciapiedi e delle piste ciclabili di Novara. Il progetto riguarda diverse vie della città, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di circolazione e sicurezza per pedoni e ciclisti. I lavori interesseranno diverse zone e prevedono interventi di asfaltatura, riparazione delle pavimentazioni e realizzazione di percorsi dedicati alle biciclette. La riqualificazione si svolgerà nel corso dei prossimi mesi.

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Un investimento complessivo di circa 11 milioni e mezzo di euro per il rifacimento di strade, marciapiedi e piste ciclabili. È il piano di interventi del comune di Novara. La cifra stanziata deriva dal compimento di una serie di progetti particolari e dall'utilizzo di 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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