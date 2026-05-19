Il piano da 11 milioni di euro per le strade e i marciapiedi di Novara | le vie interessate

Un investimento di circa 11 milioni e mezzo di euro è stato destinato ai lavori di riqualificazione delle strade, dei marciapiedi e delle piste ciclabili di Novara. Il progetto riguarda diverse vie della città, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di circolazione e sicurezza per pedoni e ciclisti. I lavori interesseranno diverse zone e prevedono interventi di asfaltatura, riparazione delle pavimentazioni e realizzazione di percorsi dedicati alle biciclette. La riqualificazione si svolgerà nel corso dei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui