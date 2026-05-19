Il Petraio per la Festa della Repubblica | una passeggiata tra storia arte e panorami di Napoli

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, un’associazione culturale organizza una passeggiata guidata lungo le scale del Petraio, uno dei percorsi meno frequentati di Napoli. L’itinerario attraversa un quartiere caratterizzato da case storiche, affacci panoramici sulla città e opere d’arte che decorano le strade. L’iniziativa coinvolge partecipanti interessati a scoprire un angolo della città spesso ignorato dal turismo, offrendo un’occasione per conoscere un volto diverso di Napoli.

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, Econote – Associazione Culturale organizza una passeggiata guidata lungo le scale del Petraio, uno degli itinerari più suggestivi e meno conosciuti di Napoli.L'evento, condotto dalla guida abilitata Valentina Guerra, è aperto a un numero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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