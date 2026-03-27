Cosa: La mostra Sotto una buona stella. L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto.. Dove e Quando: Presso la Dipendenza della Casina delle Civette (Musei di Villa Torlonia), dal 27 marzo al 27 settembre 2026.. Perché: Celebra l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente attraverso la genesi del simbolo nazionale e l’opera del suo poliedrico autore.. Roma celebra un compleanno istituzionale di grande rilievo attraverso il linguaggio dell’arte e della grafica d’autore. In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente, la Dipendenza della Casina delle Civette apre le sue porte a un’esposizione documentaria e artistica di rara suggestione: Sotto una buona stella. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’emblema della Repubblica tra arte e storia a Villa Torlonia

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