il passato che ritorna scontro in playoff tra aquilani e pippo inzaghi

Il passato del Pisa e di Pippo Inzaghi si incrociano nei playoff di Serie B, dove le due squadre si affrontano in semifinale. La sfida tra il tecnico e la società pisana riporta alla memoria situazioni dei precedenti incontri e delle stagioni passate. La partita, che si disputa in un ambiente teso, vede in campo un clima di attesa e di confronti diretti tra le parti coinvolte. La semifinale rappresenta un momento di grande attenzione per tifosi e addetti ai lavori, pronti a seguire ogni sviluppo.

Il passato del Pisa si sta scontrando faccia a faccia in Serie B. Nella semifinale dei playoff con in palio l’ultimo posto in Serie A si stanno scontrando faccia a faccia due allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Pisa: Aquilani e Inzaghi, rispettivamente alla guida del Catanzaro e del Palermo. E nella gara di andata, giocata domenica sera in Calabria, i padroni di casa hanno surclassato i siciliani per 3-0, tutti arrivati nel primo tempo. Un passivo pesantissimo da recuperare per i rosanero in vista della gara di ritorno, in programma al "Barbera" domani sera. Una doppia sfida a cui si sono interessati molti tifosi nerazzurri,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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