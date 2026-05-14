La Serie B che parla nerazzurro Sfida fra Inzaghi e Aquilani

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Serie B inizia a concentrarsi sulla sfida tra le squadre allenate da Inzaghi e Aquilani, con ancora due turni di campionato da completare. La programmazione di queste partite è ancora incerte a causa di un ritardo nelle decisioni da parte della Lega A, della Prefettura di Roma e di altri organi coinvolti. Nel frattempo, il Pisa e i suoi tifosi già pensano al futuro, lasciando da parte le ultime partite in programma.

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Con ancora due turni di campionato da disputare – e ancor prima da programmare, se mai Lega A, Prefettura di Roma e i vari organi coinvolti riusciranno a uscire dallo stallo nel quale si sono infilati – per il Pisa e i suoi tifosi è già tempo di gettare lo sguardo al prossimo futuro. All’orizzonte si staglia il profilo del torneo di Serie B dell’annata 2026-27, nel quale l’auspicio della piazza è di recitare un ruolo di grande protagonista: al momento le compagini certe di sfidare lo Sporting Club sono tredici. Le conferme dal campionato che sta volgendo al termine sono nove: si tratta di Avellino, Carrarese, Cesena, Empoli, Mantova, Modena, Padova, Sampdoria e Virtus Entella.🔗 Leggi su Lanazione.it

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