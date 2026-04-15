Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 14 aprile, è stato mostrato un momento particolare coinvolgendo Raimondo Todaro e suo fratello Salvo. Nel corso della puntata, è stato fatto uno scherzo a una delle concorrenti, Francesca Manzini, con la partecipazione di Raimondo e Salvo Todaro. La trasmissione ha dedicato spazio anche a spiegare chi sia il fratello di Raimondo.

Momento emozionante durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 14 aprile, con protagonista Raimondo Todaro. Il ballerino ha ricevuto una sorpresa inaspettata dal fratello Salvo, regalando al pubblico uno dei momenti più intensi della serata. Tutto ha avuto inizio con uno scherzo organizzato ai danni di Francesca Manzini. La concorrente credeva di incontrare un suo ammiratore segreto, ma è apparsa subito poco convinta. Durante il momento in pista, Francesca e l’uomo misterioso hanno iniziato a ballare insieme, senza che lei sospettasse nulla. La situazione cambia quando Raimondo Todaro scopre la vera identità dell’uomo: si tratta di suo fratello Salvo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Raimondo Todaro, chi è il fratello Salvo: lo scherzo a Francesca Manzini al Grande Fratello Vip

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