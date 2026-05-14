Venerdì alle 16:10 andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 iniziata nel 2015. In questa puntata, il personaggio Rosa si trova ferita e aspetta assistenza, mentre i protagonisti interagiscono in vari momenti della vicenda. La trama si svolge nel contesto quotidiano dei personaggi, con situazioni che si sviluppano nel corso della puntata.

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 164. Ecco le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026 Nella puntata precedente di giovedì 14 maggio. Giovedì 14 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. A Villa Guarnieri si commenta il successo della premiazione e Marta racconta di aver ricevuto la proposta di trasferirsi a Roma per seguire un grosso progetto di casa-famiglia per il Vaticano.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 15 maggio 2026: Rosa ferita attende aiuto

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