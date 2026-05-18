Il paradiso delle signore le anticipazioni del 19 maggio 2026 | il ritorno di Rosa

L’appuntamento di martedì 19 maggio 2026 alle 16:10 vede il ritorno di Rosa nella soap opera di Rai 1. La serie, in onda dal 2015, segue le vicende dei protagonisti nel grande magazzino. Questa puntata si concentra sugli sviluppi delle relazioni tra i personaggi e sulle sfide quotidiane legate al lavoro e alla vita privata. I fan della serie potranno scoprire come si evolveranno le trame e quali sorprese aspettano i protagonisti nel nuovo episodio.

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 171. Ecco le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026. Nella puntata precedente di lunedì 18 maggio. Lunedì 18 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Irene confida a Delia le sue paure per Cesare; Johnny cerca di aiutarla come può, ma su di lui pesa il ricatto di zia Sandra. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 19 maggio 2026: il ritorno di Rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 4 all'8 maggio 2026 Sullo stesso argomento Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 15 maggio 2026: Rosa ferita attende aiutoNuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 maggio 2026: l'aiuto di Adelaide per Rosa e MarcelloNella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 maggio su Rai 1 alle ore 16. Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni 18 maggio: Adelaide aiuta Rosa e Marcello… il riabbraccio che può cambiare l’ultima settimana wonderchannel.it/il-paradiso-de… x.com Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 19 maggio 2026: il ritorno di RosaCesare messo alle strette dai ricatti: trama de Il paradiso delle signore del 19 maggio ... dilei.it Il Paradiso delle Signore 18–22 maggio 2026: Rosa in pericolo, la scelta di MirellaIl Paradiso delle Signore 18–22 maggio 2026. Rosa rischia grosso, Mirella lascia Luigi e il Paradiso festeggia il Giro d'Italia. maridacaterini.it