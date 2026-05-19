Il nuovo trattamento che riduce il colesterolo cattivo di quasi il 50% senza statine

Gli scienziati di due università hanno messo a punto un nuovo trattamento che consente di ridurre il colesterolo LDL, comunemente chiamato colesterolo cattivo, di circa il 50 per cento. I risultati provengono da studi condotti su soggetti umani e sono stati pubblicati recentemente. Il metodo non prevede l’uso di statine e si basa su una terapia innovativa ancora in fase di sperimentazione. La ricerca è stata condotta da team di ricercatori provenienti da diversi paesi.

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Gli scienziati dell’Università di Barcellona e dell’Università dell’Oregon hanno sviluppato un nuovo approccio promettente per controllare i livelli di colesterolo LDL o “cattivo”, offrendo così un modo diverso di combattere l’aterosclerosi che si verifica quando si accumulano placche di grasso nelle arterie. Nello specifico il team si è concentrato sulla proteina PCSK9 che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione dei livelli di colesterolo LDL. Hanno quindi progettato un metodo per bloccare tale proteina utilizzando molecole specializzate a base di DNA note come forcine polipurine (PPRH). Sopprimendo PCSK9, il trattamento aiuta le cellule ad assorbire più colesterolo e a ridurre, di conseguenza, la quantità circolante nel sangue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il nuovo trattamento che riduce il colesterolo cattivo di quasi il 50% senza statine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RNA Therapy for Atherosclerosis: New Approach Beyond Statins Sullo stesso argomento Leggi anche: Il business delle statine: cosa si nasconde dietro i nuovi algoritmi del colesterolo Bulgur, il cereale che aiuta a perdere peso: combatte il colesterolo cattivo e fa bene al cervelloIl bulgur è un cereale dalle origini orientali si caratterizza per la sua granella dorata costituita dai grani macinati. Sviluppato un nuovo trattamento sperimentale in due fasi che ha indotto la rigenerazione di tessuto scheletrico e connettivo in topi a cui era stato amputato un dito. Il risultato è ancora imperfetto ma apre alla possibilità di ridurre le cicatrici @TAMU x.com Il nuovo trattamento che riduce il colesterolo cattivo di quasi il 50% senza statineUn nuovo trattamento basato sul DNA blocca una proteina chiave che mantiene alto il colesterolo cattivo e aiuta il corpo a eliminarlo in maniera più efficace ... msn.com Qualcun altro ha ricevuto un messaggio dal NHS che chiede di dimostrare di avere diritto a cure gratuite del NHS dopo aver cambiato titolo/nome e aver ottenuto un nuovo numero NHS? Questo è successo dopo un trattamento ambulatoriale in un ospedale N reddit Il nuovo Morpheus: il dispositivo di skin tightening che ha fatto impazzire star come Kim KardashianIn medicina estetica uno degli ultimi trattamenti davvero innovativi è stato Morpheus8 con la combinazione microneedling e radiofrequenza frazionata. Come si è evoluto nel tempo? Quali le funzionalità ... vanityfair.it