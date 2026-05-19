Il nuovo trattamento che riduce il colesterolo cattivo di quasi il 50% senza statine

Da ilgiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli scienziati di due università hanno messo a punto un nuovo trattamento che consente di ridurre il colesterolo LDL, comunemente chiamato colesterolo cattivo, di circa il 50 per cento. I risultati provengono da studi condotti su soggetti umani e sono stati pubblicati recentemente. Il metodo non prevede l’uso di statine e si basa su una terapia innovativa ancora in fase di sperimentazione. La ricerca è stata condotta da team di ricercatori provenienti da diversi paesi.

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Gli scienziati dell’Università di Barcellona e dell’Università dell’Oregon hanno sviluppato un nuovo approccio promettente per controllare i livelli di colesterolo LDL o “cattivo”, offrendo così un modo diverso di combattere l’aterosclerosi che si verifica quando si accumulano placche di grasso nelle arterie. Nello specifico il team si è concentrato sulla proteina PCSK9 che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione dei livelli di colesterolo LDL. Hanno quindi progettato un metodo per bloccare tale proteina utilizzando molecole specializzate a base di DNA note come forcine polipurine (PPRH). Sopprimendo PCSK9, il trattamento aiuta le cellule ad assorbire più colesterolo e a ridurre, di conseguenza, la quantità circolante nel sangue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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