Negli Stati Uniti, le autorità sanitarie hanno deciso di abbassare i limiti di colesterolo considerati sicuri, modificando i parametri di riferimento per le terapie. Questa scelta avviene mentre in Italia è notte e si riflette in nuovi algoritmi che influenzano le diagnosi e le prescrizioni di farmaci. Il cambiamento ha implicazioni dirette sui pazienti, che possono essere indirizzati a trattamenti più precoci o intensivi.

Vai a letto sano e ti risvegli malato e, quindi, bisognoso di farmaci. Può accadere perché, dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti, si è deciso – mentre in Italia è notte – di abbassare ulteriormente la soglia di rischio del colesterolo, il valore considerato ideale, il target da raggiungere. E siccome il modo più immediato per ridurlo è ricorrere alle statine (farmaci in uso già dagli anni Ottanta, che agiscono interferendo con un enzima chiave del fegato, responsabile della sintesi del colesterolo), il gioco è fatto: si cambiano le linee guida e il numero di candidati alla cura aumenta. È quanto accaduto (ancora una volta) poche settimane fa, quando le direttive dell’ American college of cardiology e dell’ American heart association hanno ampliato le indicazioni al trattamento.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il business delle statine: cosa si nasconde dietro i nuovi algoritmi del colesterolo

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