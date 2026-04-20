Il bulgur è un cereale originario dell’area orientale, riconoscibile per la sua granella dorata ottenuta dalla macinazione dei chicchi. Negli ultimi anni, è stato associato a benefici per la salute, tra cui il aiuto nella perdita di peso e la riduzione del colesterolo LDL. Alcuni studi suggeriscono anche che possa avere effetti positivi sulla funzione cerebrale. La sua versatilità in cucina lo rende un alimento molto apprezzato.

Il bulgur è un cereale dalle origini orientali si caratterizza per la sua granella dorata costituita dai grani macinati. Questa consistenza lo fa assomigliare e confondere al tempo stesso con il cous cous. È una fonte inestimabile di carboidrati, fibre, proteine, sali minerali come ferro, potassio, magnesio e fosforo e vitamine, in primis la vitamina b12. In cucina risulta un alimento versatile, utilizzato principalmente per piatti freddi, insalate e contorni a piatti di carne. È famoso come ingrediente nel tabuleh, il famigerato antipasto libanese consumato soprattutto durante la stagione estiva. Il suo sapore è croccante e leggermente nocciolato e risulta facilmente digeribile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bulgur, il cereale che aiuta a perdere peso: combatte il colesterolo cattivo e fa bene al cervello

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