Durante la seconda edizione di GatewAI Milano, si è analizzato come l’intelligenza artificiale influenzerà il settore dei viaggi. Sono stati presentati diversi esempi di applicazioni pratiche, come sistemi di prenotazione automatizzati, assistenti virtuali per i passeggeri e tecnologie di monitoraggio dei trasporti in tempo reale. Sono stati discussi anche i potenziali impatti sulla sicurezza e sull’efficienza dei servizi di viaggio. L’evento ha coinvolto professionisti e aziende del settore, che hanno condiviso le proprie esperienze e progetti in corso.

Mi chiedo: com’è possibile che un’AI avanzata non sia in grado di incrociare alcuni dati semplici come vie, orari, linee della metro? Una volta in hotel (per la cronaca: ci sono arrivato cercando su Google Maps la fermata metro più vicina e costruendo poi da solo il tragitto) è il vicepresidente di Turismi.AI Mirko Lalli a rispondere a questa e ad altre domande sul perché le AI si comportino un certo modo e su come si evolveranno all'interno del mondo del turismo. Ho riassunto le sue considerazioni e quelle di altri specialisti intervenuti al convegno: ve le propongo qui, sotto forma di cinque cose che tutti dovrebbero sapere non solo per organizzare al meglio in futuro i propri viaggi, ma anche per capire meglio verso quale direzione stanno andando le AI generative. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 5 cose che ho capito su come l’AI trasformerà il nostro modo di viaggiare

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