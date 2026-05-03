Turismo le crisi geopolitiche non frenano la voglia di viaggiare per 8 italiani su 10

Nonostante le tensioni geopolitiche in diverse aree del mondo, la maggior parte degli italiani continua a desiderare di partire. Secondo recenti dati, nove persone su dieci viaggiano almeno una volta all’anno, e otto su dieci si dichiarano ancora motivati a partire anche quest’anno, con un aumento rispetto all’anno precedente. La passione per i viaggi sembra quindi resistere nonostante le sfide internazionali.

Gli italiani si confermano i più appassionati viaggiatori in Europa: nove su dieci partono almeno una volta all’anno, otto su dieci si dicono anche quest’anno entusiasti di viaggiare(+8% vs 2022). Ma a pesare sulle scelte è l’inflazione più della situazione geopolitica. L’edizione 2026 Holiday Barometer di Gruppo Europ Assistance conferma come le crisi non frenino la voglia di fare le valigie, con l’inflazione che preoccupa l’80%, un +3% rispetto allo scorso anno, e le tensioni geopolitiche che mettono in ansia il 74%, ben l’+11% in più. Nonostante questo, l’83% degli italiani ha in programma almeno una vacanza estiva e il 41% ne farà più di una con il valore più alto d’Europa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Iran, impatto su prenotazioni e turismo: in calo la voglia di viaggiareLa guerra all’Iran ha un impatto su prenotazioni e turismo non soltanto sulle destinazione del Medioriente ma anche su aree non direttamente...

Crisi energetica, 6 italiani su 10 temono di non trovare benzina. Domina la paura dei rincariRoma, 24 aprile 2026 – Tra nuove tensioni in Medio Oriente e mercati energetici sempre più instabili, si moltiplicano le preoccupazioni anche in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Per il 25 aprile vacanze brevi e di prossimità: il turismo primaverile resiste nonostante le tensioni geopolitiche e crisi energetica · LaC News24; Turismo, l’illusione della crescita: senza dati in tempo reale le destinazioni restano cieche; Crisi geopolitica e incertezza globale: i timori sulla domanda non frenano il terziario orobico; Turismo: perché le crociere resistono alla crisi.

Turismo, Puglia al bivio dei prezzi: caos geopolitico e crisi dei beni energetici creano problemi e opportunitàMai come quest’anno, la Puglia del turismo potrebbe o parare il colpo della totale destabilizzazione indotta dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran (cui si devono aggiungere il proseguimento d ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Crisi globali e turismo: l’Italia tra vulnerabilità e nuove geografie dei flussiIl turismo italiano continua a muoversi in un equilibrio delicato, sospeso tra instabilità geopolitica e capacità di adattamento ... guidaviaggi.it

Money.it. . L'analisi nei commenti. Vacanze sempre più costose #Feire #Vacanze #Turismo #Risparmio #Estate #Agosto #Prenotare #Biglietti #Informarsi #Notizie #MoneySpiega - facebook.com facebook

La fontana del Senato o di via degli Staderari, un tempo faceva parte del Calidarium delle terme di Nerone. In occasione del 40° anniversario della Costituzione Italiana, fu posta alle spalle del Senato. turismoroma.it/it/luoghi/font… IG alberto_vitelli_imagi x.com