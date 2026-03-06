Nelle ultime dieci giornate del campionato di Premier League, l'Arsenal ha ripreso quota e si trova ora a sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Il Tottenham, invece, si trova in una posizione critica, con poche possibilità di recuperare. La stagione entra nella sua fase decisiva, con le squadre impegnate a definire il loro posizionamento finale.

Birghton (Gran Bretagna) 6 marzo 2026 - Ultime curve del campionato di Premier League, si entra infatti nelle ultime dieci giornate del campionato più spettacolare del mondo e l' Arsenal prova in qualche mondo a rendere noioso l'arrivo in volata per il titolo. I Gunners infatti vincono tra mille fatiche contro il Brighton e riescono ad approfittare dello scivolone del Manchester City contro il Nottingham Forest, portandosi così a +7 in classifica. Si ferma di nuovo la striscia positiva dello United, mentre dietro il Tottenham ora vede da vicinissimo la zona retrocessione. Sconfitta anche nel derby contro il Crystal Palace, la squadra di Tudor conta ora solo un punto di vantaggio sul duo Nottingham Forest e West Ham, non vince dal 2025 e ha incassato il suo quinto ko consecutivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Premier League: l'Arsenal riprende quota e torna a +7, il Tottenham sull'orlo del baratro

Premier League: l'Arsenal si riprende dopo il pari infrasettimanale, ma il City resta a -4Londra (Gran Bretagna) 23 febbraio 2026 - Durante la settimana l'Arsenal è inciampato, pareggiando contro il fanalino di coda Wolverhampton...

SCHEDINA PREMIER LEAGUE | Lo United sfida il Tottenham, Arsenal per il primatoIl sabato di Premier League si accende con un turno che promette di scuotere i vertici e la coda della classifica, mettendo sul piatto sette sfide...

Inside the Tunnel! Arsenal Squad ERUPTS After Tottenham Win

Contenuti e approfondimenti su Premier League.

Temi più discussi: Premier, l'Arsenal si salva in corner: battuto il Chelsea e +5 sul City; Premier League: risultati, gol e highlights della 28^ giornata; Premier League: l'Arsenal vola a +7, City fermato dal Forest con una magia, Joao Pedro show; Premier League: l’Arsenal batte il Brighton e respira, solo un pari per il City.

Premier League: l'Arsenal riprende quota e torna a +7, il Tottenham sull'orlo del baratroBirghton (Gran Bretagna) 6 marzo 2026 - Ultime curve del campionato di Premier League, si entra infatti nelle ultime dieci giornate del campionato più spettacolare del mondo e l'Arsenal prova in ... sport.quotidiano.net

Premier League 2025/26: ecco i risultati della 29esima giornata!Premier League: si è conclusa la 29esima giornata del campionato inglese e di seguito ecco il riepilogo delle partite di questo turno! generationsport.it

Palestra sondato da due club di Premier League! Le ultime sul laterale dei sardi - facebook.com facebook

Occhio alle offerte che potrebbero arrivare dalla Premier League o dalla Saudi Pro League per Leao x.com