A dieci anni dalla crisi di Ebola e a sei anni dall’inizio della pandemia di Covid-19, l’Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato come le vulnerabilità del sistema sanitario globale persistano e si siano addirittura accentuate. La mancanza di adeguate misure di preparazione alle emergenze sanitarie ha portato a crisi di vasta portata in passato, e le recenti analisi indicano che il rischio di future pandemie rimane elevato. Le lacune strutturali e organizzative si sono dimostrate ancora una volta evidenti di fronte alle crisi passate.

A dieci anni dall’epidemia di Ebola che ha messo in luce pericolose lacune nella preparazione alle epidemie, e a sei anni dal Covid-19 che ha trasformato quelle stesse lacune in una catastrofe globale, le prove sono chiare: il mondo non è più sicuro rispetto alle pandemie. L’ allarme arriva dal nuovo rapporto del Global Preparedness Monitoring Board, organismo indipendente istituito nel 2018 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Banca Mondiale, presentato a margine della 79ª Assemblea mondiale della sanità. Il report “A World on the Edge: Priorities for a Pandemic Resilient Future” rivela che i focolai di malattie infettive stanno diventando sempre più frequenti e devastanti, con impatti sanitari, economici, politici e sociali sempre più ampi e una capacità di recupero sempre più ridotta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il mondo più vulnerabile di 10 anni fa: l’allarme dell’OMS sulle prossime pandemie

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