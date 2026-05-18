Mondo sull’orlo di pandemie devastanti L’allarme che fa paura cosa dicono gli esperti
Un nuovo avvertimento degli esperti mette in guardia sulla possibilità che il mondo sia prossimo a dover fronteggiare pandemie di proporzioni distruttive. Secondo le analisi, non ci sarebbero sufficienti misure di preparazione e risposta per gestire un’eventuale crisi sanitaria di vasta portata. La preoccupazione si concentra sulla vulnerabilità dei sistemi sanitari e sulla rapidità con cui si potrebbero diffondere malattie infettive senza adeguate contromisure. La questione rimane aperta e senza risposte definitive.
Il mondo rischia di trovarsi di fronte a una nuova emergenza sanitaria globale senza essere davvero pronto ad affrontarla. A lanciare l’allarme sono gli esperti internazionali che, a distanza di anni dalla pandemia di Covid-19, avvertono come i sistemi sanitari e politici continuino a mostrare fragilità profonde davanti alla possibilità di future epidemie. Secondo gli analisti, il pericolo non riguarda soltanto la comparsa di nuovi virus, ma anche la capacità dei governi di reagire rapidamente, coordinarsi e garantire cure e vaccini in modo equo. Un tema tornato centrale durante la 79ª Assemblea mondiale della sanità. Cinque sub italiani morti alle Maldive, recuperato un corpo: è di Gianluca Benedetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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