Mondo sull’orlo di pandemie devastanti L’allarme che fa paura cosa dicono gli esperti

Un nuovo avvertimento degli esperti mette in guardia sulla possibilità che il mondo sia prossimo a dover fronteggiare pandemie di proporzioni distruttive. Secondo le analisi, non ci sarebbero sufficienti misure di preparazione e risposta per gestire un’eventuale crisi sanitaria di vasta portata. La preoccupazione si concentra sulla vulnerabilità dei sistemi sanitari e sulla rapidità con cui si potrebbero diffondere malattie infettive senza adeguate contromisure. La questione rimane aperta e senza risposte definitive.

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