8 adolescenti su 10 svolgono una vita sedentaria è allarme dell’OMS

Secondo l’OMS, otto adolescenti su dieci conducono uno stile di vita sedentario. I dati mostrano che, negli ultimi vent’anni, i livelli di attività fisica a livello globale non sono aumentati e una parte consistente della popolazione mondiale continua a non fare abbastanza movimento. La situazione riguarda diverse aree e gruppi di età, evidenziando un problema diffuso e persistente.

I livelli globali di attività fisica non sono migliorati negli ultimi vent’anni e una quota rilevante della popolazione mondiale continua a non muoversi abbastanza. È il quadro che emerge da tre studi pubblicati sulle riviste scientifiche Nature Health e Nature Medicine, che analizzano diffusione, disuguaglianze e politiche pubbliche legate al movimento fisico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

