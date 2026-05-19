Il difensore brasiliano, a 29 anni, potrebbe lasciare la squadra dopo aver partecipato al Mondiale e alla Premier League. La mancanza di qualificazione in Champions League riduce le opportunità di proseguire con il club attuale. La decisione di cambiare squadra sembra essere ormai prossima, considerando le voci di mercato che circolano. La sua situazione contrattuale e le recenti prestazioni alimentano le speculazioni sul futuro. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma le trattative potrebbero entrare nella fase conclusiva.

Il duello con Piccoli, centravanti viola, finisce in parità: un po' sbanda, un po' anticipa. Poi, il giallo e la stagione di Gleison Bremer che finisce senza gli ultimi 90' di domenica sera al Grande Torino: va così quando si è sotto diffida. E, ora? Il brasiliano è con la testa al "suo" Mondiale, il Brasile di Carlo Ancelotti è pronto ad accoglierlo e a farlo come uno dei titolari della selezione, inevitabilmente, tra le favorite dal prossimo metà giugno in America. Bremer va di fretta perché a quasi trent'anni sa che per vincere l'orizzonte non è più così ampio: vale, soprattutto, a livello di club. La Juventus ci punta per costruire il nuovo biennio, un progetto nelle mani di Luciano Spalletti, seppur il tecnico sia ostaggio dei cattivi pensieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Mondiale, poi la Premier: Juve, Bremer al passo d'addio

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