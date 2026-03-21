Bremer a Sky | Stiamo facendo bene Quarto posto? Ci crediamo siamo la Juve Poi aspettiamo anche qualche passo falso di qualcuno

Bremer ha dichiarato a Sky che la squadra sta facendo bene e che crede nel quarto posto, sottolineando la determinazione della Juventus e la speranza di approfittare di eventuali passi falsi delle avversarie. Ha aggiunto che la squadra si sente come la Juve e resta fiduciosa nel proseguimento del campionato.

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