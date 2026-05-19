Il difensore brasiliano si trova al centro di voci di mercato che lo collegano a due diverse squadre, mentre la Juventus mantiene una posizione di attesa. Secondo fonti vicine alla società, il giocatore desidera trasferirsi in una squadra che gli dia la possibilità di competere subito ai massimi livelli. La società bianconera, invece, non ha ancora preso decisioni ufficiali e continua a monitorare la situazione. La trattativa resta aperta, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

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© Juventusnews24.com - Bremer al passo d’addio? Gleison vuole vincere subito: due club su di lui. La posizione della Juve

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