Maradona Jr stupisce tutti su McTominay | scatta il paragone con El Pibe de Oro
Diego Maradona Jr ha recentemente suscitato sorpresa commentando Scott McTominay durante la trasmissione “Terzo tempo Calcio Napoli” su Televomero. Nel corso dell'intervento, ha fatto un paragone tra l’inglese e il suo padre, Diego Armando Maradona, suscitando attenzione tra gli appassionati di calcio. La discussione ha attirato l’interesse per le sue parole e il confronto con la figura del celebre ex calciatore argentino.
Diego Maradona Jr ha stupito tutti per le sue parole su Scott McTominay. Intervenuto durante “ Terzo tempo Calcio Napoli ” (in onda su Televomero ), ha lanciato un curioso paragone sullo scozzese che coinvolge anche suo padre, Diego Armando Maradona. Maradona Jr: “Se mio padre è Dio, McTominay è.”. Le parole di Diego Maradona Jr a Terzo tempo calcio Napoli raccontano tutto l’amore che sta meritando da parte dei tifosi del Napoli un giocatore come Scott McTominay, mischiando anche sacro e profano: “Dopo mio padre, McTominay è il giocatore più determinante della storia del Napoli. A Napoli noi abbiamo avuto Dio, per me McTominay è Gesù. È un giocatore fondamentale”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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