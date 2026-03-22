Diego Maradona Jr ha recentemente suscitato sorpresa commentando Scott McTominay durante la trasmissione “Terzo tempo Calcio Napoli” su Televomero. Nel corso dell'intervento, ha fatto un paragone tra l’inglese e il suo padre, Diego Armando Maradona, suscitando attenzione tra gli appassionati di calcio. La discussione ha attirato l’interesse per le sue parole e il confronto con la figura del celebre ex calciatore argentino.

Diego Maradona Jr ha stupito tutti per le sue parole su Scott McTominay. Intervenuto durante “ Terzo tempo Calcio Napoli ” (in onda su Televomero ), ha lanciato un curioso paragone sullo scozzese che coinvolge anche suo padre, Diego Armando Maradona. Maradona Jr: “Se mio padre è Dio, McTominay è.”. Le parole di Diego Maradona Jr a Terzo tempo calcio Napoli raccontano tutto l’amore che sta meritando da parte dei tifosi del Napoli un giocatore come Scott McTominay, mischiando anche sacro e profano: “Dopo mio padre, McTominay è il giocatore più determinante della storia del Napoli. A Napoli noi abbiamo avuto Dio, per me McTominay è Gesù. È un giocatore fondamentale”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Maradona Jr stupisce tutti su McTominay: scatta il paragone con El Pibe de Oro

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