Sarah Jane Morris, riconosciuta come una delle voci più significative nel panorama jazz e soul attuale, sarà protagonista di un concerto che si terrà venerdì sera al Teatro Sperimentale di Pesaro. L’evento rappresenta il concerto di chiusura della rassegna Playlist, organizzata dall’Associazione teatrale. La cantante britannica, nota per la sua lunga carriera e il suo stile distintivo, si esibirà sul palco in un appuntamento che richiama l’attenzione degli appassionati di musica dal vivo.

di Claudio Salvi E’ una delle voci più iconiche della scena jazz e soul contemporanea. Un vero e proprio mito: Sarah Jane Morris che sarà in scena venerdì sera al Teatro Sperimentale di Pesaro per il concerto conclusivo della rassegna Playlist organizzata da Amat. Sarà un un viaggio emozionante tra jazz, soul, blues e rock, con una interprete leggendaria (67 anni), potente dallo stile unico. Lo spettacolo che la cantante inglese proporrà al pubblico pesarese è un live che mette in luce talento, emozione e pura magia musicale e che celebra le grandi voci femminili che hanno segnato la storia della musica contemporanea. Con la sua voce unica che copre ben quattro ottave, da pelle d’oca, ogni brano del suo ultimo album The Sisterhood è un omaggio potente e raffinato a icone come Nina Simone, Aretha Franklin e Janis Joplin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mito della ’sorellanza’. Lo canta Sarah Jane Morris

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