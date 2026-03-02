Sarah Jane Ranieri | da Radio Deejay a Rai Radio Due la voce che resta

Sarah Jane Ranieri ha iniziato la sua carriera a Radio Deejay e ha poi lavorato a Rai Radio Due. La sua voce è diventata familiare agli ascoltatori, accompagnandoli nel corso degli anni. Le amicizie nate nel mondo del lavoro spesso si consolidano nel tempo, resistendo ai cambiamenti e alle distanze. La sua esperienza si lega a un percorso professionale duraturo e riconoscibile nel panorama radiofonico italiano.

Ci sono amicizie che nascono per lavoro e poi diventano qualcosa di molto più profondo. Restano nel tempo, attraversano gli anni, le vite che cambiano, le strade che si separano e poi si ritrovano. Sarah Jane Ranieri per me è questo. Siamo amiche ormai da tanti anni e posso dirlo senza esitazione: è una delle persone più generose che abbia incontrato. Di quelle che ci sono davvero. Sempre. Nei momenti belli e in quelli difficili, quando la vita accelera o quando invece sembra fermarsi. Quando la chiami, risponde. Quando hai bisogno, arriva. Senza rumore, senza calcoli, con quella naturalezza rara che appartiene solo alle persone autentiche.