Il mistero della Dama di Chiunsano ecco le novità delle ultime ricerche
Il mistero della Dama di Chiunsano si arricchisce di nuove scoperte dopo recenti ricerche archeologiche. È stato identificato che la figura era quella di una donna, ritrovata rannicchiata in un sito antico. Accanto a lei sono stati trovati numerosi gioielli in argento e oro, che fanno parte del corredo funebre. Le analisi sui reperti e sul contesto di scavo hanno fornito dettagli aggiuntivi sulle modalità di sepoltura e sul periodo storico di appartenenza.
Rovigo, 19 maggio 2026 - Era rannicchiata, era una donna. Intorno a lei un corredo di gioielli d’argento, d’oro. E’ il mistero della Dama di Chiunsano, lo scheletro di una donna barbara, un'ostrogota, che venne ritrovato il 2 settembre 1991, nella campagna di scavi nella pianura a ridosso del Grande Fiume, tra Gaiba e Ficarolo in provincia di Rovigo. La campagna di scavi venne condotta da Hermann Büsing dell'Università della Ruhr a Bochum. Lo scheletro risale all'epoca delle invasioni barbariche, è databile intorno al 500 d.C. Un mistero, quella dama che da sempre affascina, riserva nuove sorprese, protagonista di romanzi. Le ultime novità,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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