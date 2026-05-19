Il mistero della Dama di Chiunsano ecco le novità delle ultime ricerche

Il mistero della Dama di Chiunsano si arricchisce di nuove scoperte dopo recenti ricerche archeologiche. È stato identificato che la figura era quella di una donna, ritrovata rannicchiata in un sito antico. Accanto a lei sono stati trovati numerosi gioielli in argento e oro, che fanno parte del corredo funebre. Le analisi sui reperti e sul contesto di scavo hanno fornito dettagli aggiuntivi sulle modalità di sepoltura e sul periodo storico di appartenenza.

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