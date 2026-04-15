Mondo ATA Al via l’aggiornamento delle graduatorie 24 mesi | le ultime novità + Il meglio della settimana Iscriviti gratuitamente

È iniziato l’aggiornamento delle graduatorie 24 mesi nel settore ATA, una procedura che riguarda il rinnovo e l’integrazione delle posizioni dei candidati. La newsletter Mondo ATA fornisce aggiornamenti settimanali dedicati a chi lavora o desidera entrare nel mondo scolastico, offrendo notizie e novità sul tema. La pubblicazione si rivolge a un pubblico interessato alle questioni legate alle graduatorie e alle opportunità di lavoro nel settore.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mondo ATA. Graduatorie 24 mesi: perché non valutare il servizio al 30 giugno con riserva? + Il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci.

“Mondo ATA”, posizioni economiche: quando saranno pubblicate le graduatorie + il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci.