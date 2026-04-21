Le ultime notizie sui Mondiali 2026 segnalano che l'Iran potrebbe ritirarsi dalla partecipazione. Il ministro dello Sport iraniano ha dichiarato che una decisione definitiva potrebbe essere presa a breve, senza specificare i dettagli. Nel frattempo, si è parlato di un possibile ripescaggio per l’Italia, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione definitiva dovrebbe arrivare entro una data non ancora comunicata.

Il ministro dello Sport e della Gioventù iraniano, Ahmad Donyamali: "Forse la decisione sarà di non partecipare al Mondiale, ma se andremo, dobbiamo essere pronti per una presenza forte" La partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali di calcio 2026 è ancora incerta, ma sembra che il Paese s.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mondiali 2026, Iran verso il ritiro, Italia ripescata? Ecco le ultime novità, le probabilità per gli Azzurri e la data della decisione

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Corriere della Sera. . L’Iran, il Medio Oriente, gli scenari mondiali. - facebook.com facebook