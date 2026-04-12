Nell'ambito di un evento organizzato dal Giornale e Moneta, il ministro dell'energia ha affrontato il tema delle sfide attuali nel settore energetico, con particolare attenzione alla crisi globale aggravata dalle tensioni geopolitiche. La discussione si è concentrata sulla vulnerabilità del sistema europeo e sulle possibili strategie per affrontarla, evidenziando le criticità e le prospettive future in un momento di particolare instabilità internazionale.

La crisi energetica globale, acuita dalle tensioni geopolitiche, ha reso evidente la fragilità del sistema europeo. Scosso dai venti di guerra e dalle oscillazioni dei mercati, il Vecchio Continente si è riscoperto vulnerabile, stretto dalla necessità di trovare soluzioni rapide e concrete contro un’emergenza che rischia di diventare sistemica. Il nucleare di nuova generazione appare in tal senso una risposta percorribile e auspicabile, affiancata però dalle fonti tradizionali e dalle rinnovabili. Il Giornale, in collaborazione con il settimanale economico Moneta, propone un’analisi integrata sul tema, oltre le contrapposizioni ideologiche, con uno speciale evento in programma lunedì 20 aprile prossimo a Milano, alla Fondazione Feltrinelli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il Santo Graal dell’energia”. L’evento del Giornale e Moneta con il ministro Pichetto Fratin

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