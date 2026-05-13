VIDEO | Il ministro Pichetto Fratin ad Arezzo a sostegno di Comanducci | Continuità a un lavoro iniziato 10 anni fa
Il ministro Pichetto Fratin è stato ad Arezzo, dove ha incontrato un rappresentante locale. In precedenza, si è recato alla Croce Rossa, partecipando a un progetto dedicato alle persone in difficoltà, con l’obiettivo di aiutare nella gestione delle bollette di casa. Durante l’incontro, ha espresso il suo sostegno al lavoro portato avanti negli ultimi dieci anni dal rappresentante, sottolineando la continuità di questa attività.
Prima l'incontro alla Croce Rossa dove il ministro è stato fatto partecipe di un progetto ideato a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e volto a garantire supporto per la gestione delle bollette domestiche. Poi una seconda tappa, all'hotel Minerva, dove il titolare del dicastero in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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