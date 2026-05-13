VIDEO | Il ministro Pichetto Fratin ad Arezzo a sostegno di Comanducci | Continuità a un lavoro iniziato 10 anni fa

Il ministro Pichetto Fratin è stato ad Arezzo, dove ha incontrato un rappresentante locale. In precedenza, si è recato alla Croce Rossa, partecipando a un progetto dedicato alle persone in difficoltà, con l’obiettivo di aiutare nella gestione delle bollette di casa. Durante l’incontro, ha espresso il suo sostegno al lavoro portato avanti negli ultimi dieci anni dal rappresentante, sottolineando la continuità di questa attività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui