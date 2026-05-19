Il Milan Futuro schianta la Juventus per 3-0 | domani la finale contro l’Inter

Nel torneo 'Trofeo dell'Armonia Sportiva' a Solomeo, il Milan Futuro ha battuto la Juventus Next Gen con un risultato di 3-0. La partita si è conclusa con la squadra milanese che ha segnato tre reti senza subirne. La sfida si è disputata oggi, aprendo la strada alla finale prevista per domani contro l’Inter. La Juventus Next Gen non è riuscita a trovare la rete e ha subito la sconfitta nel match odierno.

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Solomeo, in provincia di Perugia, ospita in questi giorni la terza edizione del ‘Trofeo dell’Armonia Sportiva’. Si tratta di un quadrangolare, voluto dall’imprenditore Brunello Cucinelli e organizzato presso il campo sportivo del parco ‘Don Alberto Seri’. La competizione è interamente dedicata alle quattro formazioni Under-23 del calcio italiano: Milan Futuro, Juventus Next Gen, Atalanta e Inter. Il programma del torneo è scattato nel pomeriggio, alle ore 17:00, proprio con la sfida tra il Milan Futuro e la Juventus Next Gen.I rossoneri hanno superato i bianconeri con un netto 3-0, grazie ai gol di Mattia Cappelletti, Chaka Traorè e Jacopo Sardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan Futuro schianta la Juventus per 3-0: domani la finale contro l’Inter ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Vigilia contro l'Inter, Cuesta: "Il futuro? È domani" Juventus Women in finale di Coppa Italia: Capeta schianta la FiorentinaLa Juventus Women, dopo un periodo complicato, ritrova il sorriso grazie al successo ottenuto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la... Milan, da Allegri alla dirigenza: gli scenari per il futuro. Le news di calciomercatoQuale sarà il futuro del Milan? Gianluca Di Marzio fa il punto sulle possibili mosse del club rossonero in vista della prossima stagione: dalla situazione di Massimiliano Allegri, legata anche agli ob ... sport.sky.it Milan, da Allegri a Furlani: le news tra il futuro dell’allenatore e della dirigenzaNel VIDEO Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano fanno un punto sulla situazione in casa Milan. Il futuro passa dalla qualificazione alla prossima Champions League per la quale i rossoneri devono affro ... sport.sky.it