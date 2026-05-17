Queste nuove creme viso di Lancôme ti aiutano a seguire la giusta skincare in base alla tua età

Nelle ultime settimane, sono arrivate sul mercato diverse nuove creme viso di Lancôme pensate per rispondere alle esigenze di diverse fasce d’età. Questi prodotti sono stati annunciati come parte di una linea dedicata alla cura della pelle, con formulazioni specifiche per ogni età. La selezione delle creme è stata comunicata direttamente dall’azienda, senza ulteriori commenti o dettagli sui risultati attesi. Sul sito di GQ Italia, le creme sono state inserite tra le proposte di skincare disponibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ogni età deve avere una propria skincare dedicata? Sì, assolutamente. E così anche Lancôme ha deciso di entrare nel territorio della longevità cutanea con Absolue Longevity MD, una linea che prova a rendere più mirato il discorso antiage. Non più solo rughe, tono o luminosità, trattati come fenomeni separati, ma età biologica visibile della pelle: il concetto è ambizioso e va maneggiato con cautela, perché il beauty ama trasformare ogni avanzamento scientifico in una promessa più grande di quello che può sostenere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Queste nuove creme viso di Lancôme ti aiutano a seguire la giusta skincare in base alla tua età ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10 Tricks to ALWAYS Look Elegant in Pictures (Over 50!) Sullo stesso argomento Skincare coreana, le migliori creme viso in assoluto sotto i 25 euroAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Quale siero viso usare in primavera? 12 formulazioni che svoltano la tua skincareLa primavera è arrivato ed è il momento di cambiare la skincare, puntando su prodotti leggeri e formulazioni idratanti, capaci di donare una pelle... Crema solare anti macchia di Nivea: l'SPF 50 da usare anche in cittàUna crema, la Nivea Sun Luminous630, che non solo permette di protegge il viso dalle macchie solari, ma conforta con la sua texture cocoon diventando un gesto essenziale nella routine di tutti i giorn ... vanityfair.it Le nuove creme viso dell’autunno. Le migliori novitàTendezialmente, all’abbassarsi delle temperature, la pelle diventa più fragile e secca. Inoltre, la minore esposizione al sole e la diminuzione della vita all’aria aperta tendono anche a farla ... iodonna.it