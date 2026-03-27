Negli ultimi tempi, molte creme viso includono il PDRN come ingrediente principale. Questo composto è diventato molto richiesto tra chi cerca prodotti per la cura della pelle. Le formulazioni a base di PDRN sono disponibili sul mercato e sono state selezionate da esperti di cosmetici. Quando si acquista uno di questi prodotti attraverso i link di vendita, la società può ricevere una commissione affiliata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Piccola curiosità: il PDRN compare sempre più spesso nelle formule skincare, ma la sua origine non è cosmetica. È stato studiato e utilizzato in medicina per favorire la riparazione dei tessuti in ferite difficili da cicatrizzare e danni tissutali, sostenendo la capacità cutanea di recuperare quando perde efficienza. Il suo ingresso in creme viso e sieri nasce dalla possibilità di trasferire questo principio in un uso quotidiano, rendendolo accessibile anche al di fuori del contesto clinico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le migliori creme viso a base di PDRN, l'ingrediente segreto che ora tutti vogliono provare

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