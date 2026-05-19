Il microcosmo che salva le coste | l’Università di Pisa mappa i batteri ‘alleati’ delle dune di San Rossore

Un team di ricercatori dell’Università di Pisa ha condotto uno studio sulle dune di San Rossore, analizzando i batteri presenti nell’area. Utilizzando tecniche di mappatura e analisi genetica, hanno identificato specie batteriche che svolgono un ruolo chiave nel mantenimento dell’equilibrio ambientale delle dune. I risultati forniscono una panoramica dettagliata della biodiversità microscopica presente in questo ecosistema e contribuiscono alla comprensione delle relazioni tra i microrganismi e l’ambiente sabbioso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

PISA – Le distese sabbiose del litorale appaiono spesso come ambienti estremi e inospitali, eppure celano un ecosistema microscopico vitale per la loro stessa sopravvivenza. A dimostrarlo è una recente indagine condotta dai ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’ Università di Pisa, i cui esiti sono apparsi sulle pagine della rivista scientifica Environmental Microbiome. Al centro dell’attenzione degli studiosi c’è il delicato habitat del Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, e in particolare la cosiddetta spiga di mare ( Ammophila arenaria ), una pianta tipicamente radicata sulle coste mediterranee. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il microcosmo che salva le coste: l’Università di Pisa mappa i batteri ‘alleati’ delle dune di San Rossore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il mare avanza, le dune sono sparite: "Stiamo perdendo le nostre coste"di Mario Ferrari PISA "Abbiamo perso fisicamente pezzi di costa e habitat protetti - spiega la professoressa Daniela Ciccarelli, del Dipartimento di... Pisa: motociclista muore schiantandosi a San Rossore. Il corpo trovato da un’ambulanza di passaggioPISA – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 8 marzo 2026, a Pisa, lungo il viale delle Cascine in zona San Rossore.