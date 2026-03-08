Un motociclista ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi a Pisa, lungo il viale delle Cascine in zona San Rossore. Il corpo è stato trovato da un’ambulanza di passaggio che stava transitando nell’area. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

PISA – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 8 marzo 2026, a Pisa, lungo il viale delle Cascine in zona San Rossore. La vittima sarebbe un 33enne che viaggiava in sella a una moto quando per cause da accertare ha perso il controllo ed è caduto. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. In seguito all'incidente la strada è stata temporaneamente chiusa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo. A trovarlo riverso a terra, a dieci metri di distanza dalla moto, è stata un'ambulanza della Croce Rossa, che stava transitando in zona e ha notato l'uomo.

© Firenzepost.it - Pisa: motociclista muore schiantandosi a San Rossore. Il corpo trovato da un’ambulanza di passaggio

