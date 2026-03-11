Il mare ha avanzato, inghiottendo le dune che un tempo proteggevano le coste. Secondo un esperto, sono stati persi diversi tratti di costa e habitat protetti a causa dell'erosione. La situazione evidenzia come alcune aree naturali siano state compromesse nel corso del tempo. Le immagini e le rilevazioni mostrano chiaramente i cambiamenti avvenuti lungo le linee di riva.

di Mario Ferrari PISA "Abbiamo perso fisicamente pezzi di costa e habitat protetti - spiega la professoressa Daniela Ciccarelli, del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa - e il dato pisano è un’ulteriore riprova dell’allarme della Direttiva Habitat dell’Ue, secondo cui l’89% delle dune italiane è a rischio". Professoressa, come mai c’è questo problema sulla costa pisana? "A San Rossore domina l’erosione, con arretramenti della costa fino a 400 metri in meno di 80 anni. A Calambrone invece pesa soprattutto la pressione turistica, con oltre 2,1 milioni di presenze nel 2024. Sono due dinamiche diverse che portano però allo stesso risultato: la scomparsa delle dune". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mare avanza, le dune sono sparite: "Stiamo perdendo le nostre coste"

