Sinner oggi in campo a Miami l’avversario nuovo e il sogno proibito del Sunshine Double | quando gioca Jannik e dove vederlo in Tv

Oggi Jannik Sinner scende in campo a Miami, affrontando un avversario considerato una novità nel circuito. Dopo aver vinto per la prima volta il torneo di Indian Wells, l’atleta altoatesino si prepara per il match nel torneo Sunshine Double, una sfida che attira l’attenzione degli appassionati di tennis. La partita sarà visibile in diretta televisiva.

Jannik Sinner torna in campo a Miami con un carico di obiettivi dal discreto peso specifico. Dopo aver alzato per la prima volta il trofeo di Indian Wells, l’altoatesino punta dritto al Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami nello stesso anno. Un’impresa riuscita solo a sette giocatori dall’introduzione dei Masters 1000 nel 1990, per un totale di dodici volte. Gli ultimi a centrarla in più occasioni sono stati Roger Federer (tre volte, l’ultima nel 2017) e Novak Djokovic (quattro, con la tripletta consecutiva 2014-2016). Il numero due del mondo, già vincitore in Florida nel 2024, avrà anche l’occasione di accorciare ulteriormente le distanze nel Ranking ATP su Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Open.online

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