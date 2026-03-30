Archiviata la straordinaria impresa del “ Sunshine Double ”, quella che si compie centrando nello stesso anno la vittoria a Indian Wells e a Miami, per Jannik Sinner è tempo ricaricaricare le pile prima di concentrarsi sull’impegnativa stagione sulla terra battuta che culminerà col Roland Garros, in programma da domenica 24 maggio a domenica 6 giugno 2026. Le possibilità di tornare in vetta. Per il numero due al mondo c’è all’orizzonte la ghiotta possibilità di riagguantare la vetta della classifica Atp già dal prossimo impegno di Montecarlo (5-12 aprile). Con la sconfitta al terzo turno contro Korda, Carlos Alcaraz ha conquistato infatti appena 40 punti, salendo quindi a 13. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos'è il "Golden Sunshine Double" che ha fatto entrare Jannik nella storia del tennis: i Fab Four nel mirino

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