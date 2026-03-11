Sul Listone c' è il maxi evento musicale il mercato del venerdì si sposta per 3 settimane

Sul Listone si svolge un grande evento musicale chiamato ‘Battiti Live Spring’, che coincide con i festeggiamenti per il compleanno di Radio 105 e con il ‘Super karaoke’. Per questa ragione, il mercato del venerdì viene spostato per tre settimane, con le bancarelle che si trasferiscono temporaneamente in altre zone della città. La modifica interessa le date dei tre fine settimana consecutivi.

Il mercato del venerdì si sposta. Per fare spazio all’evento musicale ‘Battiti Live Spring’ – con tanto di compleanno di Radio 105 e ‘Super karaoke’ – le bancarelle traslocano per tre fine settimana. Nello specifico, le giornate di spostamento saranno quelle di venerdì 13, venerdì 20 e venerdì 27. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Arriva il palco sul Listone. Il Comune: via il mercato. La rabbia degli ambulanti

Lavori al via in piazza Garibaldi: dal 21 marzo il mercato del sabato si sposta nel cuore del centro storicoFABRIANO - A partire da sabato 21 marzo il mercato settimanale sarà temporaneamente ricollocato nel centro storico, con una nuova distribuzione degli...

Una raccolta di contenuti su Sul Listone

Discussioni sull' argomento Arriva il palco sul Listone. Il Comune: via il mercato. La rabbia degli ambulanti; Circoscrizioni a Reggio, il centrodestra agguerrito rifiuta il casting del listone: Sarà battaglia in aula e non escludiamo di impugnare il regolamento · ilreggino.it; Provinciali di Catanzaro, come nasce la lista dei Progressisti: Ma quale meno siamo meglio stiamo, sette candidati competitivi quasi tutti Pd · catanzarochannel.it; Un premierato anticipato. Depositata la legge elettorale.

Arriva il palco sul Listone. Il Comune: via il mercato. La rabbia degli ambulantiSpostamento mercato del venerdì, gli ambulanti non siamo stati avvisati. Inaccettabile. Valuteremo azioni di protesta. Il tema degli ambulanti è da mesi è al centro dell’attenzione pubblica. Tutto ... ilrestodelcarlino.it

Finalmente possiamo dirvelo: quello che vedrete sul Listone sarà Battiti Live Spring e Super Karaoke, due grandi show televisivi che andranno in onda in prima serata su Canale 5. La nostra città sarà infatti la cornice della speciale edizione primaverile del po - facebook.com facebook

Circoscrizioni a Reggio, il centrodestra agguerrito rifiuta il “casting” del listone: «Sarà battaglia in aula e non escludiamo di impugnare il regolamento» x.com