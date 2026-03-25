Goretkza Juve si accende la corsa al mediano in uscita dal Bayern Monaco | lo vogliono altre due big di Serie A! Ultime

Sul fronte delle trattative di mercato, la Juventus ha messo gli occhi su un centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto. La società bianconera punta a ingaggiarlo a parametro zero, ma dovrà confrontarsi con Milan e Napoli, che hanno manifestato interesse per lo stesso giocatore. La sfida tra le big italiane si svolge sui tempi e sulle offerte da presentare.

Goretzka Juve, la dirigenza punta il mediano in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero ma deve superare Milan e Napoli sul mercato. La Juventus si muove con grandissimo tempismo per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport, oltre all’interesse per Franck Kessié, piace moltissimo anche il profilo di Leon Goretzka. Il mediano si svincolerà ufficialmente dal Bayern Monaco al termine dell’annata, rappresentando una formidabile occasione a parametro zero. La dirigenza fiuta l’affare e studia le mosse per portare in Italia un tassello di altissima caratura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretkza Juve, si accende la corsa al mediano in uscita dal Bayern Monaco: lo vogliono altre due big di Serie A! Ultime Articoli correlati Jackson Juve, la concorrenza è già foltissima: lo vogliono altre due big in Serie A! Tutti gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Jackson Juve, le manovre di mercato si infiammano per il centravanti senegalese ormai pronto a fare ritorno al Chelsea dal... Disasi Juve, c’è traffico per il difensore del Chelsea: non solo i bianconeri, anche altre due big di Serie A studiano il colpo per gennaio. UltimeMingueza Juve, la società bianconera si è mossa con decisione sullo spagnolo in vista dell’estate.