Il meraviglioso gheppio ferito salvato dalla polizia provinciale a Civiglio | Grazie per essere intervenuti in fretta

A Civiglio, un gheppio ferito è stato soccorso dalla polizia provinciale dopo essere stato notato da alcuni passanti. La notizia si è velocemente diffusa sui social, dove molti hanno commentato l’evento. Gli agenti hanno portato l’animale in un centro di recupero per la cura e il trattamento necessario. Non sono stati resi noti dettagli sulla natura delle ferite o sulle condizioni dell’uccello. L’intervento è avvenuto in tempi rapidi, permettendo di mettere in salvo il gheppio.

Qualcuno aveva notato quel gheppio ferito a Civiglio e la notizia, nel giro di poco tempo, ha iniziato a circolare anche sui social. Poi, senza farsi attendere troppo, è intervenuta la polizia provinciale, che è riuscita a mettere in salvo questo splendido rapace, che non riusciva più a volare e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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