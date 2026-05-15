Teheran consentirà il passaggio delle navi cinesi dallo Stretto di Hormuz

Da periodicodaily.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Teheran ha annunciato che permetterà alle navi cinesi di attraversare lo Stretto di Hormuz. Questa decisione arriva in un momento in cui il presidente americano si trova in visita in Cina e ha avuto un incontro con il suo omologo cinese. La comunicazione ufficiale su questa autorizzazione è stata diffusa nelle ultime ore. La questione riguarda il traffico marittimo nella regione strategica e le relazioni tra i paesi coinvolti.

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. La decisione di Teheran di consentire il passaggio delle navi cinesi dallo Stretto arriva mentre il presidente americano Donald Trump è in visita in Cina, dove ha incontrato il suo omologo Xi Jinping. L’Iran ha annunciato consentirà il passaggio di diverse navi cinesi dallo Stretto di Hormuz. “Il passaggio di diverse navi cinesi attraverso lo Stretto di Hormuz è stato reso possibile in conformità con i protocolli di gestione dello stretto stabiliti dall’Iran”, hanno dichiarato in un comunicato le Guardie Rivoluzionarie. “Questo transito è stato reso possibile grazie agli stretti rapporti tra i due Paesi e al loro partenariato strategico”, prosegue il comunicato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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