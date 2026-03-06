Michele Bitossi presenta il suo nuovo album intitolato ‘Tutte difese’, accompagnato da una copertina che si fa subito notare. Alle otto del mattino, entra in classe con un’espressione che rivela determinazione e consapevolezza della giornata impegnativa, ma senza rinunciare alla sua presenza. Il disco si configura come un lavoro di bisogno, in linea con l’immagine forte scelta per la copertina.

Alle otto del mattino, Michele Bitossi entra in classe con la stessa faccia di chi sa che la giornata sarà lunga e non per questo meno necessaria. Davanti ha una ventina di diciassettenni in deficit cronico di sonno, cresciuti a notifiche e scrolling notturno. Lui apre il registro, prende fiato e comincia dalla guerra dei Cent'anni. Non perché sia un nostalgico della polvere degli archivi, ma perché in quella storia di assedi, tregue e tradimenti c'è un modo per parlare anche del presente. Uscito da scuola, poche ore dopo, lo stesso uomo prende una chitarra e canta di difese emotive, anestesia collettiva e uomini che per non sentire più niente si mettono tra sé e il dolore "mille cose".

© Ilfattoquotidiano.it - Michele Bitossi torna con un disco di necessità. La copertina di ‘Tutte difese’ è già un manifesto

