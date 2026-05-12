Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Enzo Maresca potrebbe essere il prossimo allenatore del Manchester City. La notizia si concentra sulla possibilità che Maresca, attuale tecnico, sia l’unico candidato per assumere la guida del club inglese. La discussione riguarda la successione di Guardiola, che potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione. La notizia non presenta conferme ufficiali, ma si basa su indiscrezioni di stampa.

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© Calcionews24.com - Maresca erede di Guardiola? È l’unico candidato per il Manchester City! La rivelazione

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Maresca BEST in the WORLD! Pep Guardiola praises Chelsea

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