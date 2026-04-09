Lions Day Calabria 2026 a Reggio una giornata di prevenzione e partecipazione

Sabato 11 aprile a Reggio Calabria si svolgerà il Lions Day Calabria 2026, una manifestazione dedicata alla promozione della salute, dello sport e della partecipazione comunitaria. L’evento si terrà in piazza De Nava, coinvolgendo per la prima volta l’intera regione in un’iniziativa che include attività di prevenzione e momenti di aggregazione pubblica. La giornata rappresenta un’opportunità per coinvolgere cittadini e associazioni locali.

Sarà una giornata dedicata alla salute, allo sport e alla comunità quella in programma sabato 11 aprile a Reggio Calabria, quando piazza De Nava ospiterà il Lions Day Calabria 2026, evento che per la prima volta estende in modo organico la propria azione a tutto il territorio regionale.La. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Lions Day 2026: all’Aeroporto dei Marmi una giornata tra prevenzione e volo solidaleMassa, 9 aprile 2026 – Sarà una giornata all’insegna della solidarietà concreta, della salute e dell’inclusione quella in programma domenica... Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio... Temi più discussi: Lions Day Calabria 2026: presentata a Reggio Calabria la grande giornata di servizio, prevenzione e comunità; Lions Day 2026 a Como: una giornata di solidarietà in Piazza Duomo; Lions Day 2026: raccolta nazionale per l'infanzia fino al 12 aprile; Screening e counseling sanitari gratuiti per la cittadinanza, tutto pronto per il Lions Day 2026. Lions Day Calabria 2026: presentata a Reggio Calabria la grande giornata di servizio, prevenzione e comunitàÈ stata presentata ieri, presso la sede di Confcommercio di Reggio Calabria, la nuova edizione del Lions Day Calabria 2026, ... ilmetropolitano.it Lions Day Calabria 2026, tutto pronto per la conferenza stampa: da screening gratuiti a iniziative sportive e culturali, di cosa si parleràIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International annuncia la conferenza stampa di presentazione del Lions Day Calabria 2026, importante evento di servizio e solidarietà che, per la prima volta, coi ... strettoweb.com DON'T FORGET!!!! - 7 Giorni al LIONS DAY : Reggio Calabria VI ASPETTA! Buona Pasqua! - facebook.com facebook Salute, cultura e intrattenimento al Parco di Monte Claro a Cagliari. Appuntamento con il Lions Day 2026 mercoledì 12 aprile #ANSA x.com