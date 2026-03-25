L’Associazione romagnola ricerca tumori (Arrt) organizza nuovamente quest’anno un’iniziativa di prevenzione del melanoma, mettendo a disposizione visite dermatologiche gratuite. Le persone interessate possono prenotare l’appuntamento seguendo le modalità indicate dall’associazione. L’obiettivo è permettere a chi lo desidera di controllare eventuali segni sospetti sulla pelle senza costi.

L’Associazione romagnola ricerca tumori (Arrt) propone anche quest’anno il suo progetto di prevenzione del melanoma offrendo visite dermatologiche gratuite L’Associazione romagnola ricerca tumori (Arrt) propone anche quest’anno il suo progetto di prevenzione del melanoma offrendo visite dermatologiche gratuite. Le visite, eseguite da medici dermatologi hanno lo scopo di diagnosticare tempestivamente lesioni sospette o neoplastiche anche con l’utilizzo del dermatoscopio. Il progetto è reso possibile grazie al contributo di Essegicolor che ha deciso di supportare l’associazione e dai proventi del 5x1000. Le prenotazioni verranno effettuate esclusivamente nella giornata del 27 marzo fino ad esaurimento posti (circa 120) chiamando il numero 054729125 dalle 17 alle 18. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Prevenzione del melanoma, l'Arrt organizza visite gratuite: ecco come prenotarsi

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