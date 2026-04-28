Ex presidente della Croce Verde di Mele condannato a 5 anni | Usò i fondi per spese personali

Un ex presidente di un’organizzazione di volontariato è stato condannato a cinque anni di reclusione con l’accusa di aver utilizzato i fondi destinati all’associazione per spese personali. La sentenza si riferisce a un caso di appropriazione indebita, in cui l’uomo avrebbe sottratto denaro dalla cassa dell’organizzazione. La vicenda riguarda l’ente di Mele, dove l’ex presidente aveva ricoperto il ruolo di massima responsabilità.

L’ex presidente della Croce Verde di Mele Agostino Ferrando è stato condannato a cinque anni di reclusione per appropriazione indebita. Secondo l’accusa avrebbe utilizzato parte delle risorse della pubblica assistenza per spese personali e per pagamenti irregolari a volontari.La sentenza è stata.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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