Per la nuova sede della Croce Bianca concesso il diritto di superficie per 30 anni Ma per lo stadio 90 anni L' affondo di Grasso

È stato concesso il diritto di superficie per 30 anni alla nuova sede della Croce Bianca, mentre per lo stadio la durata è di 90 anni. Questa decisione ha suscitato alcune critiche, tra cui quelle del senatore Grasso, che ha espresso un commento sulla questione. La città di Arezzo si distingue per la presenza di un volontariato attivo, particolarmente coinvolto nel settore sanitario.

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