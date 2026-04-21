Terni il pranzo del Primo Maggio | Momento conviviale ed occasione di confronto sui temi del lavoro

A Terni, il pranzo del Primo Maggio si svolge ogni anno, organizzato dall’associazione Bella Ciao. L’evento rappresenta un momento conviviale che coinvolge diverse persone, offrendo anche l’occasione di confrontarsi sui temi legati al lavoro. La manifestazione si ripete da tempo e richiama partecipanti di varia provenienza, confermando la sua tradizione nel calendario locale.

Il tradizionale pranzo del Primo Maggio, organizzato da Bella Ciao, è un appuntamento che si rinnova di anno in anno. Ad ospitare l’evento sarà il centro sociale di comunità Tacito, dove si festeggerà la ricorrenza dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori il prossimo venerdì 1 maggio.Come.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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