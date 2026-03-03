L' Italian Raid Commando torna in Brianza | grandi preparativi per il 40esimo anniversario dell' evento

L’Italian Raid Commando torna in Brianza per celebrare il 40° anniversario dell’evento. La pagina Instagram dell’Unione nazionale ufficiali in congedo ha confermato che l’esercitazione si svolgerà nella regione, anche se i dettagli sui programmi e i luoghi precisi non sono stati ancora resi noti. La manifestazione coinvolgerà forze militari e sarà ripetuta dopo l’edizione dello scorso anno.

Il programma e i luoghi precisi dell’esercitazione non sono stati ancora annunciati. Ma sulla pagina Instagram dell’Unione nazionale ufficiali in congedo già si annuncia che la Brianza – proprio come era successo l’anno scorso – ospiterà l’Italian Raid Commando un’importante esercitazione militare che richiama militari provenienti dall’Italia e dall’estero. L’evento – che quest’anno celebrerà il 40esimo anniversario – si svolgerà dal 22 al 24 maggio. La prima competizione risale infatti al 1986, con una sospensione per due anni durante l’emergenza covid. “La competizione negli anni ha portato l'Unuci a essere l'unico ente che organizza una esercitazione militare di interesse per le forze armate a livello internazionale, senza richiedere mezzi o altre risorse alla Difesa – si legge sulla pagina Instagram degli organizzatori -. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

