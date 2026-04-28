Meloni a Fanpage | Su spese difesa non devo giustificarmi con Trump Ma per il governo tornare indietro non sarà facile

Il governo ha deciso di fermare l'incremento delle spese per la difesa, evitando di uscire dalla procedura d'infrazione europea in corso. La premier ha dichiarato a Fanpage che non si sente obbligata a giustificarsi con l'ex presidente degli Stati Uniti riguardo a questa scelta. La decisione arriva dopo un periodo di discussioni interne e una fase di incertezza sulla possibilità di aumentare i fondi destinati alla difesa nazionale.

Dopo la mancata uscita dalla procedura d'infrazione europea, il governo Meloni ha tirato il freno sul previsto aumento delle spese per la difesa. La premier Meloni a Fanpage.it dice che "nell'attuale contesto, la priorità è affrontare la crisi energetica". Ma fare retromarcia sugli impegni per l'incremento del budget per il riarmo non è così semplice.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate De Rossi dopo aver battuto la “sua” Roma: “Una cosa che mi rende felice, non devo giustificarmi”Daniele De Rossi senza giri di parole dopo la vittoria del Genoa contro la "sua" Roma: "Non voglio dire che non mi dispiace che loro siano... Guerra in Iran, Trump lancia un messaggio a Meloni: “Cerca sempre di aiutare”. Il Pd: “Governo smentisca”Il presidente Usa Donald Trump ha ribadito la stima nei confronti di Giorgia Meloni e ha sottolineato la disponibilità dell'Italia ad aiutare nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ma la sinistra può davvero vincere le prossime elezioni contro Giorgia Meloni?; Il Decreto Sicurezza del Governo Meloni diventa legge ma viene modificato subito: cambia il bonus rimpatri; Gli insulti a Giorgia Meloni del conduttore e propagandista russo Solovyov: Fascista putt…; Quelle due o tre cose che il governo deve spiegare su Squadra Fiore e Giuseppe Del Deo. Meloni a Fanpage: Su spese difesa non devo giustificarmi con Trump. Ma per il governo tornare indietro non sarà facileDopo la mancata uscita dalla procedura d'infrazione europea, il governo Meloni ha tirato il freno sul previsto aumento delle spese per la difesa ... fanpage.it Il governo Meloni si prepara a fare nuovi tagli nel 2027: lo ha scritto nero su bianco nel DFPIl governo Meloni sa che la crisi energetica causata dalla guerra in Iran si farà sentire ancora a lungo: nel nuovo Documento di finanzia pubblica (Dfp ... fanpage.it Il decreto Primo maggio è arrivato al via libera del governo. La misura varata dal Consiglio dei ministri oggi contiene la proroga di diversi bonus per le assunzioni: bonus giovani, donne, Zes. Ma c'è un paletto aggiuntivo, che per Giorgia Meloni è una "novità m - facebook.com facebook Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni. Le indagini le fa la magistratura, non il ministero” x.com